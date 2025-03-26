Ущерб от крушения танкеров в Черном море может частично возместить международный фонд

Часть ущерба от загрязнения мазутом, вызванного в результате крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе, может возместить Международный фонд для компенсации ущерба от загрязнения нефтью, сообщает ТАСС .

В среду прошло очередное заседание суда по делу о крушении танкеров. Судья запросила информацию у ответчиков по поводу объемов фондов ограничения ответственности судовладельца.

Также обсуждалась возможность взыскания части ущерба за счет средств Международного фонда для компенсации ущерба от загрязнения нефтью. Адвокаты ответчиков, которыми являются ООО «Каматрансойл» и ЗАО «Волгатранснефть», заявили, что пока созданные фонды укладываются в лимиты.

Однако если размеры требований составят больше банковских гарантий фондов (533 млн рублей за каждое судно), то в таком случае недостающую сумму могут запросить у международной организации.

При этом сторона истца, ФГБУ «Морспасслужба», была против создания фондов ограничения ответственности судовладельца. Она также просила привлечь в качестве третьего лица Ространснадзор, а ответчики возражали. Ходатайство истца будет рассмотрено до 2 апреля. Суд объявил до этого времени перерыв.

Разлив мазута произошел 15 декабря 2024 года из-за крушения двух танкеров «Волгонефти» в Керченском проливе. Нефтепродукты прибило к берегам Кубани. Возбуждено уголовное дело.