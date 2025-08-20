сегодня в 12:18

Уровень локализации производства двигателей увеличится в РФ благодаря вводу предприятия в Подмосковье

В городском округе Серпухов завершили строительство инновационного производственного комплекса, где будут выпускать турбокомпрессоры для различных двигателей — разрешение на ввод в эксплуатацию выдал Главгосстройнадзор региона. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Это позволит в значительной степени повысить уровень локализации в производстве двигателей — до 83,2%.

В частности, продукцию предприятия можно будет применять для автомобилей «УАЗ», в том числе «УАЗ Хантер» и «УАЗ Патриот», «ГАЗон NEXT», автобусов ПАЗ и ЛиАЗ, сельскохозяйственной техники, тракторов, тягачей МАЗ и других широко востребованных в различных отраслях машин. Объемы выпуска составят 7,5 тыс. изделий в месяц.

Новый цех начали возводить в 2023 году. Площадь двухэтажного здания составляет 4,5 тыс. кв. м. Здесь предусмотрены производственные помещения по изготовлению деталей турбокомпрессоров: цех металлообработки, участок финишной обработки, участок мойки и сборки деталей, складская зона и лаборатории.

Накануне Главгосстройнадзор Подмосковья проверил строительство объекта, к проверке привлекли экспертов подведомственной научно-исследовательской лаборатории ГБУ МО «МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.