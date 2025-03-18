Урок мужества в честь Дня воссоединения Крыма с Россией состоялся в Балашихе

Урок мужества «Русский Крым и Севастополь» провели под лозунгом «Успех в единстве поколений» в школе № 4 Балашихи. Его приурочили ко Дню воссоединения Крыма с Россией, который отмечается 18 марта, сообщает пресс-служба администрации округа.

В мероприятии приняли участие депутат Московской областной думы Тарас Ефимов и депутат городского совета Балашихи Александр Денежкин.

В ходе урока мужества школьники узнали об истории Крыма и Севастополя, о событиях Крымской весны 2014 года и значении воссоединения полуострова с Россией.

«Крым — это многонациональное переплетение культур, где каждый любит свою родину и уважает традиции других. Главное — беречь мир. История Крыма и России продолжается, и вам, молодому поколению, предстоит сделать нашу землю мирной и процветающей. Мы гордимся нашей Родиной, и самое важное для вас сейчас — знать свою историю, чтобы стать продолжателями величия нашей страны», — сказал Тарас Ефимов.

Депутаты также рассказали ребятам о важности патриотизма, единства и любви к Родине.

«Разговаривая сегодня с вами о Крыме, я понял, насколько велика и богата наша страна. И именно вам, молодым людям, предстоит принять ее в свои руки и сделать еще сильнее. Именно поэтому такие мероприятия очень важны», — отметил Александр Денежкин.

Урок мужества стал важным событием в патриотическом воспитании подрастающего поколения Балашихи.

«Мне этот праздник уже знаком. В четвертом классе у нас были такие темы на «Разговорах о важном». И я думаю, что Россия правильно сделала, надо помогать тем, кому плохо», — рассказала ученица 5 класса Анастасия Чернышова.

Сегодня Россия отмечает День воссоединения Крыма с Россией. 11 лет назад, после общенародного референдума, полуостров вернулся в состав Российской Федерации. Этот день — напоминание о нашей силе в единстве, общих корнях и общем будущем.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.