Урок ко Дню науки прошел в Образовательном комплексе № 1 Пушкина

2 февраля в МБОУ «Образовательный комплекс № 1» города Пушкино в рамках федерального проекта «Разговоры о важном» прошло тематическое занятие, приуроченное ко Дню российской науки, тема урока: «Есть ли у знания границы». Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Занятие началось с фундаментального вопроса: как рождаются знания? Школьники вместе с педагогами рассуждали о том, почему наука развивается через вопросы и сомнения, и зачем человеку необходимо постоянно расширять границы познания — от простых наблюдений до великих открытий. Особым гостем и федеральным спикером стала Вера Виль — заведующая лабораторией Института органической химии РАН, лауреат премии «Вызов».

Целью занятия было не только погрузить учеников в мир науки, но и расширить их представления о современных достижениях, приоритетах и механизмах государственной поддержки отечественной науки. Такой формат общения способствует не только получению новых знаний, но и формированию глубокого уважения к научному труду. Школьники смогли задуматься о том, что за каждым открытием стоит не только интеллект исследователя, но и его большая ответственность перед обществом и будущим.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.