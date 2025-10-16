Управлять БПЛА научили школьников Ленинского округа

В Видновском художественно-техническом лицее подмосковного Ленинского городского округа состоялся региональный форум «Путь к безопасности», объединивший более 150 учащихся из образовательных учреждений муниципалитета. Мероприятие прошло при поддержке Государственного университета просвещения и местного отделения «Движения первых». Об этом сообщили в пресс-службе главы городского округа Станислава Каторова.

«Сегодня в нашем форуме „Путь к безопасности“ принимают участие более 150 учащихся из большинства школ Ленинского округа, что свидетельствует о высоком интересе молодежи к практическим знаниям. Это просветительское мероприятие направлено на формирование жизненно важных компетенций: от оказания первой помощи и основ пожарной безопасности до туристической подготовки и управления БПЛА. Полученные навыки помогут ребятам не только в будущем, но и в повседневной жизни, обеспечивая личную безопасность в современном обществе», — отметила председатель совета местного отделения Движения Первых Ленинского городского округа Ксения Жукова.

Программа форума включала пять интерактивных образовательных площадок. Участники освоили основы военной подготовки, изучили принципы управления беспилотными летательными аппаратами — от виртуального пилотирования до практической работы с квадрокоптерами. Особое внимание было уделено навыкам оказания первой медицинской помощи: наложению кровоостанавливающих жгутов и проведению непрямого массажа сердца. В блоке пожарной безопасности школьники отрабатывали скоростное надевание боевой одежды огнеборцев, а на туристической площадке изучали технику вязания специальных узлов. Проведение форума способствовало формированию у школьников практических компетенций в области безопасности жизнедеятельности и популяризации гражданско-патриотического воспитания.

«Полученные сегодня практические навыки имеют прикладное значение для каждого участника. Ребята научились действовать в экстремальных ситуациях — теперь они смогут грамотно оказать первую помощь пострадавшему на улице», — отметил организатор форума, студент Института просвещения Роман Зеленцов.

Ранее в Видновской клинической больнице Ленинского городского округа совместно с Управлением образования администрации муниципалитета запустили профориентационный проект для школьников. Медицинские классы начали работу в художественно-техническом лицее и школе № 7.

