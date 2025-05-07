Управление ЖКХ администрации Химок допустило нарушения при проведении торгов

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Химки Московской области допустило нарушения при проведении торгов. Комиссия управления рассмотрела жалобу АО «Обеспечение комфорта Химки» на действия управления ЖКХ администрации г. о. Химки Московской области при проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами. Об этом сообщает пресс-служба Московского областного УФАС.

Согласно доводам жалобы, конкурсная документация содержала недостоверные сведения в отношении размеров площадей жилых помещений, помещений общего пользования многоквартирных домов, также управление не представило ответ на запрос разъяснений конкурсной документации и неправомерно отклонило заявку АО «Обеспечение комфорта Химки» на участие в конкурсе.

Выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, комиссия Московского областного УФАС России выявила нарушения порядка проведения и организации конкурса и признала жалобу обоснованной.

Управлению выдано обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.

В Московской области работает Главное контрольное управление, одной из функций которого является контроль за исполнением антимонопольного законодательства. Ведомство осуществляет контроль за деятельностью региональных и муниципальных заказчиков в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Мособлконтроль также работает с контрактными службами и управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, спецорганизациями для соблюдения требований законодательства РФ о контрактной системе.