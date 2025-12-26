«Уникальные люди»: мэр Кемерова высказался о жителях города

Мэр Кемерова — о жителях города: уникальные люди и настоящие патриоты

В общении с прессой он подчеркнул, что именно благодаря усилиям и активности населения Кемерово продолжает двигаться вперед даже в непростых условиях.

«Уникальные люди, это настоящие патриоты города. Уверен, мы вместе с кемеровчанами будет развивать наш город и дальше», — заявил Анисимов.

Мэр также отметил, что развитие столицы Кузбасса не останавливается ни при каких обстоятельствах. Вопреки высоким процентным ставкам, объемы строительства в городе демонстрируют стабильный подъем.

