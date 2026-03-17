Умерли 3 кошки: на выставке в Екатеринбурге люди гладили заразных животных

Лишай, анорексию и ушного клеща обнаружили у животных на выставке «Звездные кошки» в торговом центре «Глобус» в Екатеринбурге, сообщает Е1.RU .

Выставка открылась 15 февраля и закрылась 20 числа. При этом организаторы утверждали, что все желающие смогут посмотреть и погладить кошек до 15 марта. В соцсетях почистили все посты. А сотрудники заявляли, что переезжают, так как в помещении якобы слишком душно.

На выставке кошек случайно оказалась местный зооволонтер Дарья из приюта «Пушистые мечты». Ей предложили поработать, и девушка согласилась. Екатеринбурженка сразу обратила внимание на плохое состояние кошек. Выяснилось, что питомцам давали корм с плохим составом. Но даже его не было в свободном доступе у котят, которым необходимо частое питание.

Дарья обратилась к работодателю с просьбой закрыть выставку и срочно приступить к лечению животных. Однако руководство лишь купило новых кошек, так как аренду помещения необходимо было окупить.

«У этих людей в глазах одни деньги. У них нет сожаления, сострадания. У них умерли трое кошек: сфинкс, ориентал и бенгал», — отметила зооволонтер.

Волонтеры решили забрать на лечение всех кошек с выставки — 16 особей. В настоящее время Дарья и волонтер из приюта «Пушистые мечты» Елена заселили животных на съемную квартиру, где и проводят лечение. Представитель выставки оплатил лишь некоторую часть корма. Волонтеры обратились к неравнодушным горожанам с просьбой о помощи.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.