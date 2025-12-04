Умер экс-председатель Банка России Сергей Дубинин

В четверг, 4 декабря, на 75-м году жизни скончался экс-председатель Банка России Сергей Дубинин. Экономист не дожил 6 дней до своего дня рождения, сообщается на сайте регулятора.

«Руководство Банка России выражает соболезнования родным и близким Сергея Константиновича», — говорится в сообщении.

В ЦБ отметили, что Дубинин руководил Центробанком с 1995 по 1998 год. Это сложный период экономики и финансового сектора страны. Он сыграл важную роль в реализации стабилизационной экономической программы.

Кроме того, усилия Сергея Константиновича способствовали выходу экономики из гиперинфляции, характерной для первых лет переходного периода, а также оказали значительное влияние на становление банковской системы государства.

Сергей Дубинин родился 10 декабря 1950 года в Москве. В 1973 году окончил экономический факультет МГУ имени Ломоносова. С марта 1993 по 12 октября 1994 года занимал пост первого замминистра финансов РФ, с 26 января по 12 октября 1994 года — и. о. главы Минфина.

В марте 1996 года и в июле 1997 на Сергея Дубинина были совершены покушения. Затем занимал высокие должности в крупных госкомпаниях и курировал вопросы, связанные с банками и ценными бумагами. С 14 декабря 2016 года являлся председателем наблюдательного совета банка ВТБ.

