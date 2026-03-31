Украину захватил «культ»: хакеры взломали ПК госструктур противника

Не менее 200 тыс. компьютеров на Украине удалось взломать членам группировки пророссийских хакеров «Кибер Серп». Добиться этого получилось, благодаря отправке фишинговых сообщений от лица группы быстрого реагирования на компьютерные инциденты Украины CERT-UA, рассказали IT-специалисты РИА Новости .

Хакеры отметили, что занимались рассылкой «писем безопасности». В них CERT-UA информировало украинцев о якобы «будущей кибератаке».

Письма отправили на один млн e-mail Ukr.net. Пользователи доверяли CERT-UA и серьезно отнеслись к информации из отправленного письма.

Затем хакеры заразили компьютеры украинцев вирусом The cult. Удалось получить доступ к более 200 тыс. устройств пользователей из соседней страны.

В Верховной раде Украины, госслужбе спецсвязи и защиты информации Украины, некоторых СМИ соседней страны подтвердили информацию о кибератаке. Удару подверглись госструктуры, охранные компании, медцентры, учебные, финансовые учреждения. При этом в «Кибер Серпе» отметили, что обычные граждане от их действий не пострадают.

