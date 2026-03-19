Украинские аферисты массово скупают российские сим-карты на маркетплейсе в Китае

Мошенники из Украины массово скупают российские сим-карты на китайском маркетплейсе. Активировать их не нужно, а период охлаждения отсутствует, сообщает Mash .

В прошлом маркетплейс был популярен у туристов из Китая. Они приобретали сим-карту заранее, чтобы во время приезда в Россию сразу появлялись интернет и связь. Таким образом они обходили трехдневное обязательное охлаждение.

Российские сим-карты продавались за 70 юаней, или 800 рублей. Их активировали через местный аналог «госуслуг».

Однако магазин заметили аферисты из Украины. Теперь они массово скупают сим-карты, чтобы обманывать россиян с местного номера.

Активировать его можно исключительно на территории РФ. Поэтому аферисты из Украины ищут посредников из России. Такие сим-карты мошенники применяют не только для обмана жителей страны, но и вставляют в беспилотники ВСУ, пытающиеся нанести удары по регионам.

