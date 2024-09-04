Украина исключила участок границы с Белоруссией из зоны отчуждения Чернобыля

Власти Украины приняли решили убрать участок границы с Белоруссией из зоны отчуждения Чернобыльской АЭС для обеспечения охраны и обороны пограничной зоны, сообщает «Царьград» .

Речь идет о полосе в 50 м вдоль границы с Белоруссией, которая проходит в пределах зоны отчуждения и зоны обязательного отселения на территории на Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

Зону отчуждения в 30 км установили после печально известной радиационной аварии на Чернобыльской атомной электростанции в апреле 1986 года. В нее входит крайний север Вышгородского района вблизи границ Белоруссии в Киевской области, то есть электростанция, Чернобыль и Припять, пгт Полесское и пгт Вильча.

Также там располагается Полесский государственный радиационно-экологический заповедник, он относится к Белоруссии.