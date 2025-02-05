Указом Путина военные округа в РФ утратили межвидовой статус

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Президент России Владимир Путин подписал новый указ, который кардинально меняет структуру военного управления в стране. Согласно опубликованному документу , Военно-морской флот и Воздушно-космические силы выведены из-под контроля округов.

«Внести в положение о военном округе Вооруженных сил РФ, утвержденное указом президента Российской Федерации от 19 апреля 2017 г. № 177 „Об утверждении положения о военном округе Вооруженных сил Российской Федерации“, <…> из пункта 1 слово „межвидовым“ исключить», — говорится в указе президента.

Таким образом, военные округа больше не имеют статуса межвидовых объединений. Важным изменением стал вывод Военно-морского флота и Воздушно-космических сил из-под контроля округов.

При этом в систему окружного подчинения теперь включены подразделения военной полиции. Существенной реорганизации подверглась и система командования — вместо объединенных стратегических командований теперь будут функционировать управления военных округов.