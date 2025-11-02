Уголовное дело возбудили на продюсера фестиваля «Некрокомиккон» в Петербурге

Ранее в Петербурге фестиваль «Некрокомиккон», едва успев начаться, был принудительно прекращен по решению городских властей. Сотни гостей мероприятия были вынуждены разойтись.

В отношении продюсера Алексея Самсонова возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельных паспорта гражданина, удостоверения или иного официального документа).

По мнению следствия, Самсонов предоставил полицейскому миграционную карту, где обозначено, что его пребывание в РФ продлено до 1 мая следующего года. Однако, по заключению эксперта, оттиск печати на карте не соответствует реальным образцам.

