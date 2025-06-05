Уголовное дело о даче взятке возбудили на редактора URA.RU Аллаярова

На задержанного редактора уральского офиса URA.RU Дениса Аллаярова возбудили дело по статье о даче взятки должностному лицу. В офисе редакции 5 июня прошли обыски, сообщает Baza .

Помимо Аллаярова сообщалось о еще двух задержанных. Это корреспондент Сергей Бодров и журналистка Анна Салымская.

URA.RU писало, что силовики нагрянули в редакцию, пытаясь выяснить ее источники происхождения сведений о событиях криминального характера в Свердловской области. Ранее отмечалось, что правоохранители нашли утечку информации из полицейского отдела.

Выяснилось, что один из полицейских продавал сводки редакции. Между тем силовики нашли на компьютерах в URA.RU подтверждение этому.

В Сети было опубликовано видео обысков, которые прошли в редакции в четверг. На нем силовики изымают из офиса технику и документы.