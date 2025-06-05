Силовики нашли на компьютерах в URA.RU подтверждение покупки полицейских сводок

Во время проверки компьютеров из офиса издания URA.RU в Екатеринбурге силовики нашли подтверждение фактов покупки оперативных сводок у полицейских. На их основе журналисты писали новости, сообщает ТАСС .

В правоохранительных органах отметили, что уже сейчас найдены доказательства, что редакция URA.RU покупала оперативные сводки. Это происходило на регулярной основе.

5 июня стало известно, что в редакцию URA.RU в Екатеринбурге нагрянули силовики. Там прошли обыски. Были задержаны редактор Денис Аллаяров и журналист Сергей Бодров. Ранее также был задержан полицейский, который заявил, что продавал сводки редакции.

В Сети появилось видео обысков. На нем силовики изымают из офиса технику и документы. В кадр попали сотрудники URA.RU, правоохранители, осматривающие различные помещения здания. По предварительным данным, обыски инициировал новый замначальника свердловского ГУ МВД России Рашид Даулетов.

Сотрудники следственной группы во время обысков в уральском офисе силой скрутили главного редактора URA.RU Диану Козлову. Против девушки была применена сила. Адвокат хочет отправить ее на медосвидетельствование. На данный момент неизвестно, в каком статусе Козлова проходит по этому делу.