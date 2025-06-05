URA.RU: против главреда Дианы Козловой применили силу во время обысков

Сотрудники следственной группы во время обысков в уральском офисе силой скрутили главного редактора URA.RU Диану Козлову. Об этом сообщает издание.

Против девушки была применена сила. Адвокат хочет отправить ее на медосвидетельствование. На данный момент неизвестно, в каком статусе Козлова проходит по этому делу.

Как отмечает Baza, сейчас известно о троих задержанных. Это редактор свердловской редакции Денис Аллаяров, корреспондент Сергей Бодров, а также журналистка Анна Салымская.

Адвокат Аллаярова заявила, что следователи не пустили ее к задержанному. URA.RU пишет, что претензии правоохранителей связаны с происхождением информации о событиях криминального характера в Свердловской области.

Силовики нагрянули с обысками в уральский офис URA.RU 5 июня. Ранее был задержан полицейский, который заявил, что продавал сводки редакции.