УФАС Московской области начало дело из-за рассылки рекламы без согласия

Управление Федеральной антимонопольной службы по Московской области возбудило дело против компании, которая рассылала рекламные СМС без согласия абонентов, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

В антимонопольное ведомство поступила жалоба от гражданина на получение рекламного сообщения о продаже квартир. По итогам проверки специалисты обнаружили признаки нарушения части 1 статьи 18 закона о рекламе. Нарушение выразилось в рассылке рекламы по сетям электросвязи без предварительного согласия получателя.

В отношении компании возбуждено административное дело. В случае установления вины ей грозит штраф по статье 14.3 Кодекса об административных правонарушениях.

Антимонопольная служба напомнила, что распространение рекламы без согласия абонента запрещено законом.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.