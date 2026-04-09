Удовольствие от мусора: какие странные хобби есть у людей

Увлечение поиском вещей на помойках, или треш-хантинг, давно не маркер нищеты. В основе этого хобби лежит мощный дофаминовый крючок. Психика воспринимает мусорный контейнер как лотерейный билет: непредсказуемость находки провоцирует резкий выброс гормонов азарта. Об этом РИАМО сообщила психолог Алена Иванова.

«Для многих это бунт против гиперпотребления и попытка снизить экотревогу. Спасая вещь, человек обретает иллюзию контроля над хаосом и чувствует скрытое превосходство. Это первобытная охота в каменных джунглях», — сказала психолог.

Жажда острых эмоций рождает и другие дикие увлечения. Например, дарк-туризм — поездки по местам трагедий и серийных убийств.

«Так психика легально соприкасается с табуированным страхом смерти, безопасно его проживая. Или сталкинг по аварийным заброшкам, где риск становится единственным способом почувствовать себя живым на фоне тяжелого эмоционального выгорания. Сюда относится бодихакинг — добровольное вживление чипов и магнитов под кожу. Все эти практики объединяет одно: это отчаянная попытка разбудить застывшую нервную систему и найти уникальную идентичность в слишком комфортном, но пресном мире», — добавила Иванова.

