Удаленка под ударом: что будет с работой при сбоях интернета

Массовых увольнений из-за сбоев интернета ждать не стоит, но условия труда изменятся — компании начнут ужесточать требования и переводить сотрудников в гибрид, сообщил РИАМО доцент Финансового университета при правительстве Российской Федерации, юрист Кырлан Марчел.

«С правовой точки зрения перебои с интернетом не образуют самостоятельного основания для увольнения. В подобных случаях работодатели чаще вынуждены использовать иные механизмы, в том числе изменение режима работы, перевод сотрудников на выполнение задач в ином формате либо оформление простоя. Поэтому для работников основной риск связан не столько с потерей занятости, сколько с временным снижением дохода, изменением условий труда и ростом нестабильности рабочей нагрузки», — сказал Марчел.

Он добавил, что для рынка труда в целом это означает, прежде всего, ускорение перестройки занятости. Удаленный формат вряд ли будет свернут, поскольку он уже стал частью сложившейся модели рынка.

«Он (формат), вероятно, утратит прежнюю безусловность: компании будут активнее переводить сотрудников на гибридный режим, усиливать требования к очному присутствию и одновременно инвестировать в резервные каналы связи и устойчивость инфраструктуры. Можно ожидать и появления новых организационных решений: распределенных команд с дублирующими способами коммуникации, гибких графиков, локальных офисов и коворкингов как точек стабильного доступа к Сети», — рассказал эксперт.

Марчел уточнил, что речь идет не об отказе от удаленки как таковой, а о ее переосмыслении. Таким образом, перебои с интернетом скорее станут фактором трансформации занятости, чем основанием для массовых увольнений.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.