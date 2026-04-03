Учителя Подмосковья прошли подготовку для ракетных классов

Учителя школ Московской области с 30 марта по 2 апреля 2026 года прошли программу повышения квалификации в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете для работы в ракетостроительных классах, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Обучение прошло в рамках соглашения о сотрудничестве между университетом и региональной системой образования. Программа стала частью проекта по созданию и развитию классов ракетостроительной направленности в Подмосковье.

Педагоги освоили три ключевых направления: инженерную графику, разработку программных решений на Python и проектирование учебных материалов с применением EdTech-технологий, а также основы ТРИЗ — теории решения изобретательских задач. Курс был направлен на формирование современных инженерных и методических компетенций для работы с профильными классами.

Полученные знания учителя внедрят в образовательный процесс школ Московской области. Это позволит усилить практико-ориентированную подготовку учеников и станет важным этапом развития системы ранней профориентации в интересах ракетно-космической отрасли.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.