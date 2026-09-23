Учителя Подмосковья могут проверить знания по информатике до 30 октября

Учителя Подмосковья могут бесплатно проверить знания по информатике у учеников 5–11-х классов и студентов средних профессиональных учебных заведений. Осенняя диагностика доступна до 30 октября, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Осенняя диагностика поможет педагогам оценить знания отдельных учеников или всего класса и при необходимости скорректировать учебные планы. В 2026 году Яндекс Учебник подготовил задания по цифровой грамотности, алгоритмизации и основам программирования, теоретическим основам информатики и информационным технологиям.

Для участия учителю нужно зарегистрироваться в Яндекс Учебнике на образовательной платформе, создать класс, добавить учеников и выдать им логины и пароли.

Тесты будут доступны учащимся в личных кабинетах до 30 октября. Задания автоматически появятся в разделе «Проекты». Учителя смогут в любой момент посмотреть промежуточные результаты группы или отдельного ученика. Подробности доступны на сайте проекта.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что в подмосковных школах на сегодняшний день работают 52 тыс. учителей. Каждый день они дарят ребятам знания, вдохновляют их на новые открытия и достижения, стараются делать уроки интересными.

Воробьев добавил, что власти Московской области стараются сделать все, чтобы областная система образования развивалась.