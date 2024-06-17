Учитель русского языка из Дзержинского стала призером конкурса

Учитель русского языка и литературы из Дзержинского вошла в число призеров регионального конкурса «Лучший открытый урок», передает пресс-служба администрации городского округа.

В конкурсе приняли участие 328 педагогов из 52 муниципальных образований Подмосковья.

Педагоги представили видеоролики с презентацией уроков по 7 номинациям:

— Лучший урок гуманитарного цикла.

— Лучший урок естественно-научного цикла.

— Лучший урок в начальной школе.

— Лучшая ООД в системе дошкольного образования.

— Лучшее занятие. Учитель-логопед, учитель-дефектолог.

— Лучшее занятие/урок в коррекционной ОО.

— Лучшее занятие/мероприятие в системе допобразования.

Экспертное жюри оценивало видеозаписи по ряду критериев, среди которых: ясность и диагностичность поставленных целей и задач, владение педагогом современными технологиями, высокая результативность урока, а также качество видеосъемки, эстетичность подачи материала.

Призером регионального конкурса в номинации «Лучший урок гуманитарного цикла» стал педагог МБОУ «Лицей № 3», учитель русского языка и литературы, победитель Муниципального этапа регионального конкурса «Педагогический дебют» Калюжена Кристина Сергеевна.

Организатором конкурса выступил ГАОУ дополнительного профобразования МО «Корпоративный университет развития образования».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.