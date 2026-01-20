Учитель физкультуры из Балашихи победила в этапе конкурса «Учитель года Подмосковья»

В финале муниципального этапа областного конкурса «Учитель года Подмосковья» в Балашихе приняли участие шесть педагогов, прошедших отборочные испытания, включая «Методическую мастерскую», проведение уроков и классных часов.

Начальник отдела общего и дополнительного образования Балашихи Оксана Меркулова отметила, что конкурс дает педагогам возможность продемонстрировать мастерство, поделиться опытом и вдохновить коллег. Она подчеркнула важную роль учителя в развитии города, области и страны.

В рамках финала участницы провели мастер-классы и обсудили внедрение искусственного интеллекта в образовательный процесс на педагогическом совете.

Победителем стала учитель физической культуры школы №25 Татьяна Сабинина. Она представит Балашиху на региональном этапе конкурса в апреле 2026 года. Конкурс способствует обмену опытом между педагогами и повышает престиж профессии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что сфера образования для Подмосковья имеет важное значение. Он подчеркнул, что в школах нужно внедрять инновации.

«Для нас, для всей страны, для Подмосковья образование имеет абсолютно важное значение. Особенно оно важно, когда каждый учитель не перестает учиться сам. Когда все новое, умное не отторгается, а находит место в каждой нашей школе, а их у нас более полутора тысяч. Я надеюсь, что наша сегодняшняя встреча даст заряд и понимание, куда движется мир», — сказал Воробьев.