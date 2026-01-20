Ученый Петрукович объяснил, чем опасен радиационный шторм уровня S4

Директор института космических исследований РАН Анатолий Петрукович рассказал, что впервые за два солнечных цикла возле Земли зафиксирован радиационный шторм уровня S4, однако для людей на планете он не опасен, сообщает «Вечерняя Москва» .

В окрестностях Земли впервые за 24 года был зарегистрирован радиационный шторм уровня S4. Поток солнечных протонов превысил 10 тысяч единиц, что является редким явлением, отметил директор института космических исследований РАН Анатолий Петрукович.

Радиационный шторм представляет собой всплеск солнечных протонов с высокой скоростью и энергией. По словам ученого, эта проникающая радиация способна повредить материалы, но не всегда достигает Земли.

«Это проникающая радиация, энергии которой достаточно, чтобы проникнуть в какое-то вещество и повредить его», — рассказал Петрукович.

Эксперт подчеркнул, что радиационный шторм уровня S4 случается редко, но не является аномальным явлением. Основное влияние такие штормы оказывают на спутники и космические аппараты, однако их оборудование обычно защищено от подобных воздействий.

«Радиационный шторм прежде всего влияет на спутники, космические аппараты. Их аппаратура, чувствительная к радиации, потенциально может быть повреждена этим потоком радиации», — пояснил ученый.

Петрукович заверил, что до поверхности Земли космическая радиация не доходит, так как ее останавливают магнитное поле и атмосфера планеты. Он добавил, что в последнем шторме было мало протонов с очень высокой энергией, поэтому угрозы для людей не возникло.

«На людей на Земле этот поток не оказывает никакого влияния», — заключил эксперт.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.