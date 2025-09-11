Ученые выявили взаимосвязь между глобальным потеплением и ожирением

Глобальное потепление, как показали исследования ученых, может косвенно влиять на увеличение случаев ожирения, сообщает «Царьград» .

Работа, обнародованная в журнале Nature Climate Change, выявила тенденцию к увеличению потребления сахаросодержащих продуктов и напитков в жаркую погоду. В частности, люди чаще отдают предпочтение газированным напиткам, сокам и мороженому, что ведет к увеличению суточной нормы потребления сахара.

Изучение потребительских данных за период более 15 лет продемонстрировало, что каждый градус повышения температуры в диапазоне от 12 до 30 градусов Цельсия влечет за собой увеличение среднего потребления сахара на 0,7 грамма в сутки. Наиболее уязвимой группой являются люди с невысоким уровнем дохода, для которых доступ к здоровому питанию затруднен.

Согласно прогнозам исследователей, в самом неблагоприятном сценарии климатических изменений к концу столетия ежедневное потребление сахара среди наиболее уязвимых слоев населения может вырасти на 5 граммов. Это существенно увеличивает вероятность развития ожирения, диабета и заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Авторы исследования предостерегли, что увеличение температур лишь усугубляет существующую нагрузку на систему здравоохранения, поскольку избыточное потребление сахара уже считается одним из основных факторов глобальной эпидемии ожирения.

Предыдущие исследования также показали, что продолжительное воздействие высоких температур негативно влияет на когнитивные функции детей, особенно тех, кто учится в школах неблагополучных районов.