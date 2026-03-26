Ученые выяснили, что потепление замедляет вращение Земли

Ученые из Швейцарской высшей технической школы Цюриха заявили, что таяние льдов из-за глобального потепления замедляет вращение Земли и уже сопоставимо по влиянию с Луной, сообщает «Царьград» .

Исследователи установили, что из-за таяния полярных щитов и горных ледников вода перераспределяется от полюсов к экватору. Это меняет форму планеты: она становится более сплюснутой у полюсов и выпуклой на экваторе. В результате увеличивается момент инерции, и скорость вращения снижается.

По расчетам ученых, продолжительность суток увеличивается на 1,33 миллисекунды за сто лет — это максимальный показатель за последние 3,6 миллиона лет. Ранее главным фактором замедления считалось притяжение Луны, которое добавляет около 2,4 миллисекунды за столетие. Однако при сохранении нынешних выбросов парниковых газов к 2080 году климатический эффект может достигнуть 2,62 миллисекунды и превысить лунное влияние. Работа опубликована в Journal of Geophysical Research: Solid Earth.

Один из авторов исследования Мостафа Киани Шахванди отметил, что текущие изменения климата носят исключительный характер и связаны с деятельностью человека.

Хотя изменения исчисляются миллисекундами, они важны для навигационных систем, включая GPS. Даже незначительные отклонения могут привести к ошибкам позиционирования на десятки метров.

