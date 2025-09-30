Ученые подтвердили безопасность пастеризованного молока с вирусом H5N1

Американские ученые установили, что пастеризованное молоко с фрагментами вируса птичьего гриппа H5N1 не представляет опасности для здоровья, сообщает «Царьград» .

Исследования показали, что процесс пастеризации полностью уничтожает инфекционную активность вируса птичьего гриппа. В пастеризованном молоке могут оставаться только безвредные фрагменты вируса H5N1, которые не несут угрозы для человека.

Ученые также провели дополнительные эксперименты, которые опровергли опасения о том, что регулярное употребление такого молока может ослабить иммунную систему. Результаты подтвердили, что пастеризованное молоко безопасно даже при наличии следов вируса.

В то же время непастеризованное молоко с активным вирусом оказалось смертельно опасным. В ходе экспериментов подопытные животные, употребившие такое молоко, погибали в течение нескольких дней.

Кроме того, исследователи выяснили, что иммунитет к сезонному гриппу помогает организму противостоять и птичьему штамму вируса.

