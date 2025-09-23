Ученые: новая комета Lemmon через месяц максимально приблизится к Земле

В течение десяти дней комета C/2025 A6 (Lemmon) станет доступной для наблюдения в бинокли, а уже через месяц ее можно будет увидеть невооруженным глазом на всей территории России. Впервые комету обнаружили 3 января текущего года, сообщает пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

C/2025 A6 демонстрирует более значительное увеличение яркости, чем ожидалось. Через 10-14 дней ее яркость достигнет 5-й звездной величины, что позволит наблюдать ее в бинокли на ночном небе по всей стране.

В настоящее время комета находится примерно в 200 млн км от Земли. Однако это расстояние стремительно сокращается на 5 млн км каждый день. Уже 3 октября комета окажется на расстоянии 150 млн км от Земли, а к 21 октября она приблизится к нашей планете на минимальное расстояние, которое составит менее 90 млн км.

Ожидается, что пик яркости кометы придется на конец октября — начало ноября. В этот период, согласно расчетам, комета достигнет 2-4-й звездной величины и станет видимой невооруженным глазом.

«Мы будем сообщать об изменении условий наблюдения», — говорится в сообщении.