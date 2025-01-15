Ученые нашли в Китае останки миниатюрной кошки

Ученые обнаружили останки миниатюрной кошки Prionailurus kurteni. Этот вид обитал в Китае 300 тыс. лет назад. Животные могли помещаться в ладонь, сообщает газета «Известия» .

Особь принадлежит к роду леопардовых кошек. Ученые обнаружили фрагмент нижней челюсти животного в пещере Хуалонгдонг в Китае. Исследования показали, что этот вид значительно меньше современных котов. Примерный размер кошки оценивается между 35 и 50 см.

Останки леопардовых кошек встречались очень редко. Они обитали в лесах, где их мелкие кости быстро разрушались. Эта находка поможет лучше исследовать историю происхождения домашних видов кошачьих.

Ранее австралийские ученые назвали истинную причину вымирания древних кенгуру. В журнале Science появился материал, который опровергает информацию о том, что животные умерли из-за изменений климата.