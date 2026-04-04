Ученые из РФ сделали географическое открытие в Антарктиде

Ученые из РФ сделали географическое открытие в Антарктиде. Они нашли оазис на мысе Беркс, рассказали РИА Новости в пресс-службе Санкт-Петербургского федерального исследовательского центра (СПб ФИЦ) РАН.

Объект находится в Западной Антарктиде. Оазис — устойчивое целостное образование на поверхности Земли.

Там есть горы и долины. Средняя температура воздуха в год составляет минус 12 градусов. Свободная ото льда зона — почти 2,2 квадратных метра.

На оазисе живут тюлени, пингвины, антарктические буревестники и иные птицы. При этом в прошлом оазис считали обычной скалой, которая торчит из ледника.

