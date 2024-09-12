Ученые из Подмосковья получили президентскую стипендию и финансирование стартапа

Младший научный сотрудник института теоретической и экспериментальной биофизики РАН (ИТЭБ РАН) в Пущине Никита Чукавин выиграл стипендию президента Российской Федерации для обучения в Китайской Народной Республике. Его коллега, старший лаборант исследователь лаборатории тераностики и ядерной медицины ИТЭБ РАН и магистрант биотехнологического факультета МГУ Никита Пивоваров стал победителем конкурса студенческих стартапов, получив 1 млн рублей на реализацию своего проекта, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Никита Чукавин занимается разработкой нового препарата для топической терапии псориаза. Полученная президентская стипендия позволит ему в течение полугода проходить обучение на базе школы инженерии и прикладных наук Нанкинского университета, где под руководством профессора Хуэй Вэй он продолжит свою работу по синтезу и исследованию биологически активных наноматериалов для целей тераностики и ядерной медицины.

Никита Пивоваров занимается разработкой новых биомедицинских технологий и материалов с новыми функциональными возможностями. Его проект стал победителем по направлению «Н5. Биотехнологии» конкурса «Студенческий стартап» фонда содействия инновациям. Суть проекта в том, что молодой ученый будет разрабатывать новый тип гемостатической губки, обладающей антибактериальным эффектом и регенерирующими свойствами. На реализацию проекта-победителя выделили 1 млн рублей.

Научные организации и ученые Подмосковья могут также получить поддержку региона. Узнать о ней подробнее можно на инвестпортале Московской области и в Telegram-канале Мининвест Подмосковья.

Андрей Воробьев добавил, что власти региона помогают стратегическим предприятиям, научным центрам и их сотрудникам.

«Хорошие дороги, транспорт, инфраструктура, школы и больницы — все это первично, когда мы говорим о привлечении талантов в регион, о комфортных условиях работы и жизни», — заявил губернатор.