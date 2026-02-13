Ученые бьют тревогу: Земля активно приближается к «точке невозврата»

Международная группа ученых пришла к выводу, что Земля приближается к «точке невозврата» в климатической системе намного быстрее, чем считалось ранее, сообщает сайт «Узнай.ру» со ссылкой на The Guardian.

Специалисты предостерегают: текущее положение дел может спровоцировать цепную реакцию необратимых изменений, результатом которых станет формирование абсолютно нового климатического режима. Он будет характеризоваться значительно большей экстремальностью по сравнению с прогнозами, основанными лишь на росте температуры на 2–3 градуса. Подобное будущее радикально отличается от климатических условий последних одиннадцати тысячелетий, в течение которых сформировалась человеческая цивилизация.

Уже наблюдаемое повышение средней температуры на 1,3 градуса увеличило интенсивность и частоту опасных погодных явлений, влекущих за собой гибель людей и масштабные разрушения. Как полагают исследователи, в случае потепления на 3–4 градуса нынешняя социально-экономическая модель мира, вероятно, утратит способность к функционированию в привычных формах.

Эксперты обращают внимание на то, что как общество, так и лица, принимающие решения, в полной мере не осознают серьезности рисков, связанных с «точкой невозврата». Ученый Кристофер Вольф отметил, что момент наступления необратимых сдвигов невозможно предсказать с точностью, что лишь усиливает важность превентивных мер. Также существует предположение, что переломный момент уже, возможно, пройден в Гренландии и Западной Антарктиде. Такие ключевые природные системы, как вечная мерзлота, горные ледники и тропические леса Амазонии, в настоящее время находятся в состоянии предельной уязвимости.

