Ученица из Долгопрудного победила во Всероссийском конкурсе «Первые в науке»

Виктория Моисеева занимается в клубе юных натуралистов «ЮноКосмо» при Долгопрудненской гимназии. При поддержке семьи она выполняла задания конкурса, проводила наблюдения и эксперименты, а затем передавала результаты ученым.

В ходе работы над проектом Виктория научилась определять возраст деревьев, выделять ДНК из цветов и осваивать другие научные методы. Она также познакомилась с историей науки, выдающимися учеными и интересными фактами о природе.

Конкурс «Первые в науке» организован Движением Первых совместно с Курчатовским институтом. Проект стал платформой для юных исследователей со всей страны, предоставив возможность реализовать научные идеи и участвовать в создании «Научной Вселенной Первых».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.