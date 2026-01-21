Ученики Богородского округа победили на региональном конкурсе «Высший пилотаж»

сегодня в 17:19

Четыре ученика центра образования № 10 города Ногинск заняли призовые места на региональном конкурсе проектных и исследовательских работ «Высший пилотаж», который прошел 20 января, сообщает пресс-служба администрации Богородского городского округа.

Конкурс «Высший пилотаж» состоялся 20 января и собрал участников из разных школ региона. Ученики центра образования № 10 города Ногинск успешно выступили в нескольких направлениях.

В номинации «Психология» десятиклассница Марина Барашкова представила проект «Оператор лунохода: психофизиология эффективного управления, возможности сопоставления с данными experimental neuroscience» и стала победителем.

В направлении «Лингвистика» ученица 8 класса Тамара Давидханова защитила свою работу и стала призером конкурса.

В категории «Биология» свои исследовательские проекты представили одиннадцатиклассники Иван Похвалинский и Нарек Варпетян. Оба ученика ответили на вопросы жюри и также стали призерами.

Региональный этап конкурса «Высший пилотаж» является отборочным для Всероссийского конкурса исследовательских и проектных работ школьников. Участники получают профессиональную экспертную оценку своих проектов, а дипломанты могут претендовать на грант Президента Российской Федерации. Конкурс проходит в 33 регионах России и включает отборочный и заключительный этапы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье ежегодно улучшаются показатели образования, это крайне важный фактор для региона. Улучшение показателей образования для региона много значит.

«Это значит, что большое количество детей получает большие возможности, чтобы себя в жизни реализовать. Я считаю, что это очень важное достижение», — отметил глава региона.