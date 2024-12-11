Ученик школы № 13 Егорьевска вошел в состав Совета Первых Подмосковья

Стал известен состав регионального совета Движения Первых. Каждый муниципалитет выдвинул на участие несколько кандидатур, которые поборолись за право представлять свое городское отделение, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Активистам предложили задание снять визитки и пройти собеседование. Первые, набравшие наибольшее количество баллов, вошли в региональный совет. От Егорьевска в его работе примет участие ученик школы № 13 Александр Куприянов.

В качестве основных направлений в Движении для себя Александр выбрал «Учись и познавай», «Дерзай» и «Открывай». Школьник активно развивается в сфере IT и уже принял участие в нескольких мероприятиях в этой области.

«Наиболее запоминающееся мероприятие, где движение было партнером — „Искусство кода“. Проходило оно во Владивостоке, было направлено на развитие молодежи в IT сфере. Мы занимались проектной деятельностью, создавали стартапы, цифровые открытки, а в конце у нас был грандиозный чемпионат. В целом, мне нравится структура работы движения, 2025 год будет направлен на усиление органов самоуправления, как нам сообщил региональный председатель. Сам я планирую в следующем году войти в федеральный Совет, так как считаю, что там больше возможностей», — отметил член Совета Первых Подмосковья Александр Куприянов.

В Совете Александр планирует принять участие в организации мероприятий, которые будут направлены на расширение общего кругозора молодежи и на ее развитие в сфере технологий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.