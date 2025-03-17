Учения по ликвидации лесных пожаров проводят в Подмосковье

С 1 по 19 марта в Подмосковье проходят учения по отработке тактики и техники тушения лесных пожаров по городским округам. До 31 марта проводятся учения по межведомственному реагированию, сообщил председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов на совещании губернатора региона Андрея Воробьева с главами министерств и руководителями муниципалитетов.

В регионе с 2022 по 2024 год было ликвидировано 268 угроз перехода лесных пожаров. Однако 17 переходов огня в лес все же произошли. В этих целях был подготовлен список из 121 участка с потенциально пожароопасными смежными территориями. Агулов поручил провести опашку до середины апреля.

Также он рассказал, что в регионе оборудовано свыше 1300 пикниковых зон в лесах. Есть дополнительные места вне леса — 71. Агулов поручил разработать программу по дополнительному обустройству таких мест отдыха.

Руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников добавил, что отдельное внимание стоит обратить на то, чтобы доукомплектовать личный состав, так как сейчас набрано 80% пожарных — 428 человек из 533 необходимых.

Ранее Андрей Воробьев призвал ухаживать за лесами не допускать пожаров.

«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал губернатор.