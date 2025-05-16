Учебное тактическое поле открыли в Российской таможенной академии в Люберцах

На территории Российской таможенной академии в городском округе Люберцы открыли учебное тактическое поле для практической подготовки обучающихся военного учебного центра при академии. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Учебное тактическое поле ― это современный комплекс, в который входят летний учебный класс с макетом местности, караульный городок, инженерные заграждения, участок минного поля, боевая позиция, наглядные материалы для практических занятий и многое другое», ― отметил начальник Российской таможенной академии Ярослав Серов.

Он добавил, что в рамках церемонии открытия студенты продемонстрировали занятия по военной подготовке, проведенные на новой учебной площадке.

Открытие учебного тактического поля ― важный шаг в развитии инфраструктуры академии. Это существенно повысит уровень практической подготовки будущих офицеров и специалистов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее обозначил важность роли военных.

«Сегодня особая роль у наших военных, которыми мы гордимся и за которых каждый из нас переживает. Софринская и 45-я бригада, Кантемировская, Таманская, дивизия Дзержинского, другие легендарные подразделения, которые сегодня защищают нашу страну», — сказал Воробьев.