Участницу Великой Отечественной войны из Можайска Нину Копину поздравили с 8 марта

В гостеприимный дом Нины Степановны в центре Можайска с цветами и подарками 6 марта пришли заместитель Главы Можайского муниципального округа Алексей Сперанский, представители администрации, Общественной палаты, Волонтеры Подмосковья. Они тепло поздравили знаменитого ветерана Можайского округа, которой в этом году исполнится 100 лет, с Международным женским днем. Несмотря на солидный возраст, Нина Степановна встретила гостей бодрая и в прекрасном праздничном настроении, сообщила пресс-служб администрации муниципалитета.

«От имени Главы Можайского муниципального округа Дениса Мордвинцева и председателя Совета депутатов округа Лидии Афанасьевой, от всех жителей Можайска мы поздравляем вас, как женщину, маму, бабушку и прабабушку! Вы — просто молодец! Здоровья вам, любви и теплоты близких, так держать! Спасибо вам за все, что вы сделали для нас и для страны!» — сказал Алексей Сперанский.

Нина Степановна получила в подарок от волонтеров замечательные поделки, изготовленные для нее руками детей, и, расчувствовавшись, обняла волонтера, учащуюся 3-й можайской школы со знаковым именем Виктория.

«Меня одну благодарить не надо, мое поколение, молодежь военного времени сделали все для фронта и для Победы, — как и сейчас делают для своей страны наши внуки и правнуки. Спасибо вам, молодежь! От души желаю вам мирного неба и счастья, скорейшей нашей победы в специальной военной операции! Спасибо нашему Президенту и нашим воинам за то, что твердо отстаивают интересы России. Благодаря им мы сегодня можем спокойно отмечать наш женский праздник 8 Марта», — сказала Нина Копина.

Бывшая фронтовичка-«окопница» Нина Жукова (дев. фамилия) воевала в легендарной 139-й стрелковой Рославльской Краснознаменной ордена Суворова дивизии, о подвиге бойцов которой поэт Матусовский и композитор Баснер написали знаменитую песню «На безымянной высоте», ставшую гимном этой дивизии.

Нина Степановна родилась 29 декабря 1926 г. в г. Верея Наро-Фоминского района, в Можайск семья переехала в начале 30-х годов и жила на ул. Рабочей. Перед самой войной она окончила 6-й класс 1-й школы, где историю и Конституцию СССР преподавала ее мать. Отец Нины был видным в районе партработником и до войны возглавлял крупное можайское предприятие «Завод им. 14-й годовщины Октября» (теперь Можайский медико-инструментальный завод). В октябре 41-го семьи партактива были эвакуированы в Казахстан, только осенью 42-го Жуковы вернулись в Можайск. Нина устроилась работать курьером в военный госпиталь, размещенный в ее родной 1-й школе, затем ответственную и грамотную 16-летнюю девушку работники штаба особого отдела пригласили работать к себе машинисткой. В мае 43-го Можайский РВК оформил ей необходимые документы и красноармеец Жукова вместе со штабом особого отдела отправилась на фронт, находившийся тогда за Смоленском. Под грохот взрывов, в блиндажах и землянках, ей почти круглосуточно приходилось печатать боевые донесения, оперативные сводки и многие другие военные документы. Героическая девушка прошла путь от Рославля до Могилева, освобождала Польшу, Восточную Пруссию, Померанию, участвовала в Берлинской стратегической операции. Победу Нина Степановна встретила на Эльбе. Ветеран награждена орденом Отечественной войны I ст., медалями За взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина», а также медалью Жукова и многими другими.

«Та самая „безымянная высота“ открывала нашей дивизии путь на Рославль. Я была очевидцем этой операции и за ее исход переживала еще больше, чем сами наши бойцы-добровольцы из специально отобранной ударной группы. Многих из них я знала лично, ребята ушли на задание с твердой уверенностью, что успешно выполнят его, они были настоящими героями! Когда сегодня я всматриваюсь в лица наших участников СВО, я вижу в них ту же непреклонную решимость одержать Победу, мужество и героизм, огромную любовь к своей Родине», — сказала Нина Копина.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.