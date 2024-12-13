Участники СВО могут воспользоваться прекращением производств о взыскании кредитов
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Участникам специальной военной операции доступно прекращение исполнительных производств о взыскании кредитов на сумму до 10 млн рублей, передает пресс-служба главного управления ФССП России по Московской области.
Данная гарантия действует при заключении контракта с 1 декабря 2024 года с Минобороны РФ.
«Приостановление исполнительных производств по другим категориям за исключением требований по алиментам, а также о возмещении вреда в связи со смертью кормильца», — говорится в сообщении.
Подать заявление на приостановление или прекращение исполнительного производства можно через:
- Интернет-приемную на сайте Главного управления;
- На портале Госуслуг;
- Обратившись лично.