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Участники СВО могут воспользоваться прекращением производств о взыскании кредитов

Участникам специальной военной операции доступно прекращение исполнительных производств о взыскании кредитов на сумму до 10 млн рублей, передает пресс-служба главного управления ФССП России по Московской области.

Данная гарантия действует при заключении контракта с 1 декабря 2024 года с Минобороны РФ.

«Приостановление исполнительных производств по другим категориям за исключением требований по алиментам, а также о возмещении вреда в связи со смертью кормильца», — говорится в сообщении.

Подать заявление на приостановление или прекращение исполнительного производства можно через: