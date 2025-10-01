Участники спецоперации посетили завод АО «Москокс» в Ленинском округе

В Ленинском городском округе в рамках губернаторского проекта «Промышленный туризм Московской области» состоялась экскурсия на предприятие АО «Москокс» для 12 участников СВО и членов их семей. Мероприятие организовано с целью ознакомления с производственным процессом и возможностями трудоустройства на предприятии. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Мы всегда рады новым сотрудникам, и готовы обучать специалистов. Наша программа обучения персонала позволяет получить необходимые навыки для работы на производстве даже тем, кто не имеет профильного образования. Обучение длится от полутора до двух месяцев, после чего сотрудники продолжают повышать квалификацию в процессе работы и продвигаться по карьерной лестнице», — отметил генеральный директор АО «Москокс» Николай Зубахин.

Сообщается, что в ходе экскурсии участники познакомились с историей завода, его сегодняшней деятельностью и планами на будущее. Также им была продемонстрирована работа действующего промышленного производства.

«Я считаю, что такие экскурсии очень полезны. Они позволяют ознакомиться с производством и дают представление об инженерных профессиях, которые сейчас очень востребованы. Для нас, благодаря полученному опыту, нет невыполнимых задач», — поделился впечатлениями участник специальной военной операции, рядовой запаса, участник программы «Герои Подмосковья» Вадим Свистунов.

В экскурсии по предприятию приняли участие жители не только Ленинского округа, но и городского округа Домодедово.

АО «Москокс» — одно из старейших предприятий города Видное, основанное в 1937 году. Изначально завод был ориентирован на поставку коксового газа для нужд Москвы. Сегодня АО «Москокс» производит кокс, бензол и каменноугольную смолу. Коксовая продукция, производимая на четырех коксовых батареях, предназначена для использования в металлургической промышленности и реализуется как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал оказывать поддержку и проявлять заботу о семьях участников СВО.

«Очень надеюсь, что в каждом муниципалитете семьи, которые нуждаются в особой заботе и внимании, получают необходимую помощь и поддержу, решаются вопросы, с которыми они сталкиваются. Еще раз прошу обратить на это внимание, собраться с коллегами, которые занимаются у вас территориями», — сказал Воробьев.