Участники протеста напали на кортеж президента Эквадора

Участники протестов напали на кортеж, где находился президент Эквадора Даниэль Нобоа и несколько дипломатов, сообщает RT .

«Они сопротивляются прогрессу Эквадора и выбирают насилие», — написал Нобоа в соцсети X.

Также президент Эквадора показал несколько видео и фото, на которых видны поврежденные окна машин.

Ранее 70 человек погибли при массовых протестах в Непале. Люди погибли во время митингов 8 сентября, а еще из-за последующих поджогов и беспорядков, которые были 9 сентября.

