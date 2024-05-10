Участники фестиваля «Московская весна» сделают кормушки и попробуют уху

На 25 площадках в разных районах города открыты пункты сбора «Москва помогает». В рамках акции все желающие могут поздравить с весенними праздниками участников специальной военной операции и жителей новых регионов России.

Также пройдет ярмарка по обмену вещами в рамках проекта «Дари и получай». Посетителям предлагают принести сюда ставшие ненужными книги, одежду и посуду.

Юные жители и гости Москвы смогут смастерить декоративные кашпо, а также органайзеры для пикника. С 10 по 12 мая на Городецкой улице детям предложат освоить азы киномастерства, стать режиссером.

А профессиональные повара приготовят для гостей необычные блюда на офирах и в печах. Все желающие узнают, как приготовить уху по-гагарински, перловую кашу по-бородински на костре. Также участники попробуют сочные рулеты из птицы с тонко нарезанными маринованными огурцами и листьями салата под фирменным соусом.