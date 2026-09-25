Участники «Активного долголетия» из Королева посетили Истру 24 сентября

Участники клуба «Активное долголетие» из Королева 24 сентября побывали в Истре, где посетили монастырь и военно-исторический музей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Первым пунктом поездки стал Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь. Участники экскурсии познакомились с архитектурой XVII века и историей обители, которую называют «Русской Палестиной».

Затем группа посетила Ленино-Снегиревский военно-исторический музей. Участники осмотрели экспозиции, посвященные битве за Москву, и почтили память защитников столицы.

К клубу «Активное долголетие» могут присоединиться жительницы Королева старше 55 лет и жители старше 60 лет. Подробности опубликованы на сайте проекта: dolgoletie.mosreg.ru.

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