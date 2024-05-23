Участникам СВО увеличили возраст для поступления в военные вузы
Бойцы СВО смогут поступать в военные вузы до 30 лет
Участник СВО смогут поступать в военные вузы до 30 лет, сообщили источники «Известий» в Минобороны.
Ранее поступать в военные высшие учебные заведения можно было до 27 лет.
Ветеранам спецоперации предоставят квоты в 10% от общего количества поступающих.
Отмеченным госнаградами бойцам добавят дополнительные 10 баллов к вступительному рейтингу.
Ранее соответствующий приказ был подписан министром обороны России.