Участникам СВО увеличили возраст для поступления в военные вузы

сегодня в 01:41

Бойцы СВО смогут поступать в военные вузы до 30 лет

Участник СВО смогут поступать в военные вузы до 30 лет, сообщили источники «Известий» в Минобороны.

Ранее поступать в военные высшие учебные заведения можно было до 27 лет.

Ветеранам спецоперации предоставят квоты в 10% от общего количества поступающих.

Отмеченным госнаградами бойцам добавят дополнительные 10 баллов к вступительному рейтингу.

Ранее соответствующий приказ был подписан министром обороны России.