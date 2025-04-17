Участникам Движения Первых в Шатуре вручили российские паспорта

Церемония вручения паспортов участникам Движения Первых состоялась в актовом зале шатурского лицея. Торжественную клятву гражданина Российской Федерации произнесли 47 ребят из Шатуры, Рошаля, Пышлиц и Кривандино, сообщила пресс-служба администрации городского округа Шатура.

«Носите с гордостью звание гражданина самой большой, самой могущественной страны в мире, будьте достойны этого звания!» — обратился к ребятам директор лицея Александр Кошелев.

Успехов и достижения поставленных целей школьникам пожелала председатель местного отделения Движения Первых м. о. Шатура Елена Веселова.

Вместе с паспортом ребята получили обложку для него с символикой российского движения детей и молодежи.

Вручение паспорта состоялось в рамках программы «Мы — граждане России», общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение Первых» реализует при поддержке Министерства внутренних дел РФ. В прошлом году ее участниками стали около 60 тысяч подростков страны.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.