Участник спецоперации встретился с кадетами в Богородском округе

Участник спецоперации Сергей Комаров 17 сентября встретился с воспитанниками Ногинского кадетского корпуса и рассказал о службе, учебе и роли физической подготовки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Ногинском кадетском корпусе имени Героя Советского Союза Б. В. Громова 17 сентября прошла встреча кадет с участником спецоперации Сергеем Комаровым. Офицер ранее учился в этом корпусе.

Сергей Комаров рассказал о годах учебы, значении физической подготовки и спорта в своем становлении, а также об особенностях профессии. Он отметил, что школьные и кадетские навыки помогают в сложных условиях службы.

Кадеты задавали гостю вопросы, обсуждали его рассказ и уточняли детали. Встреча была организована в рамках программы патриотического воспитания и помогла воспитанникам увидеть связь между дисциплиной, полученными навыками и ответственными решениями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах—в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.

Создавать условия для развития и самореализации молодых людей по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Он также поддерживает юные таланты и помогает школьникам с выбором будущей специальности по программе «Профессионалитет». Работают центры дополнительного образования, школьные лаборатории, технопарки и другие современные познавательные пространства. Студенты колледжей обучаются на современном оборудовании под руководством наставников и сразу получают практический опыт в востребованных специальностях.