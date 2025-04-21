Учащимся Подольска рассказали о работе прокурора в рамках патриотического воспитания

Представители Подольской городской прокуратуры в рамках патриотического воспитания подрастающего поколения провели в школе № 32 встречу со старшеклассниками. О своей работе рассказали Подольский городской прокурор, старший советник юстиции Иван Денисов и военный прокурор Подольского гарнизона, полковник юстиции Виктор Билык. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Во время лекции школьники узнали об истории образования прокуратуры, специфике деятельности, формах и способах защиты прокурором прав граждан. Также о статьях закона, касающихся ответственности подростков за совершение различных преступлений.

Встреча вызвала интерес у учащихся. Правоохранители ответили на вопросы о том, как стать прокурором, какое образование необходимо, какими личностными качествами должен обладать сотрудник прокуратуры.

Денисов и Билык пожелали ребятам успехов в учебе и выразили надежду увидеть их в рядах работников прокуратуры.

Также гости посетили школьный музей «Истории авиации и космонавтики России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что с началом нового учебного года в регионе увеличится число учащихся по федеральной программе «Профессионалитет», так как заработают еще 7 соответствующих кластеров. В настоящее время по программе «Профессионалитет» обучение проходят более 6 тыс. учащихся. Это образовательная программа подготовки кадров, разработанная для средних специальных учебных заведений России.