Учащиеся школьного лесничества Подмосковья смастерили скворечники для птиц

Учащиеся школьного лесничества «Березка» под руководством лесничих-наставников из Бородинского филиала ГКУ МО «Мособллес» смастерили скворечники и придумали оригинальный декор для каждого птичьего домика, сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

Совсем скоро новые скворечники разместят на Школьной аллее, созданной в общеобразовательной школе «Созвездие Вента» в селе Мокрое Можайского городского округа.

«Каждый вложил в свою работу душу. Мы всегда рады возвращению пернатых друзей — санитаров леса», — сказала помощник участкового лесничего Ивакинского участкового лесничества Бородинского филиала ГКУ МО «Мособллес» Елена Котова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.