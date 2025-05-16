Учащиеся Подмосковья приняли участие в открытии «Медиадома Движения Первых»

15 мая в национальном центре «Россия» состоялось открытие «Медиадома Движения Первых» — просветительской площадки «Пространство возможностей» для детей и молодежи. В мероприятии приняли участие 30 активистов из Химок и Подольска, проявляющих интерес к различным аспектам медиасферы, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Официальный старт работы площадки дали почетные гости: начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков, руководитель Росмолодежи Григорий Гуров, Председатель Правления «Движения Первых» Артур Орлов и заместитель министра образования Московской области Лариса Сулима.

Медиадом включает в себя профессиональные студии для радио- и телевещания, конференц-зал на 135 мест, фотозону с AR-технологиями, XR-студию для создания контента с использованием расширенной реальности и профессиональную фотостудию.

В рамках открытия участники смогли попробовать себя в ролях репортеров, фотографов и авторов. В режиме реального времени они создавали мультимедийный контент, обменивались идеями и обсуждали перспективы развития медиа. Активисты «Движения Первых», являющиеся победителями всероссийских конкурсов и имеющие опыт работы в медиапроектах, провели экскурсию для гостей, продемонстрировав возможности новой площадки и рассказав о перспективах ее использования.

Открытие «Медиадома» стало важным шагом в формировании медиасообщества молодых и инициативных людей, объединив единомышленников вокруг общих интересов и целей.

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